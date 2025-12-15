VaiOnline
Macomer.
16 dicembre 2025 alle 00:22

Raccolta solidale per gli ospiti del Cpr, in arrivo il via libera 

È stato raccolto tanto per donarlo agli ospiti del Cpr di Macomer, in modo da affrontare meglio l’inverno. Per la consegna è in arrivo il via libera della Prefettura di Nuoro, che annuncia la disponibilità dopo una attenta selezione della merce che può essere introdotta nel centro di accoglienza. La mancata consegna delle merci era stata denunciata dalle associazioni “No Cpr” e “Sandalia” che chiedevano il pronunciamento della Prefettura alle richieste dei sodalizi che operano contro il Cpr ma a sostegno delle persone ospiti. La richiesta di consegna delle merci, fatta attraverso la Pec, era arrivata in Prefettura circa 20 giorni fa. L’associazione Sandalia aveva chiesto che si accelerassero le procedure. «Vogliamo – avevano scritto gli associati in una nota – che ci venga concesso di consegnare le scatole (tutte aperte e ispezionabili ovviamente) al più presto anche per rispetto delle tantissime persone ospitate al Cpr. Si chiarisca come mai la cooperativa che ha in gestione la struttura di Macomer, finanziata con soldi pubblici, non abbia fornito ai migranti sin dai primi mesi dell’autunno quantomeno le coperte (pulite e in buone condizioni) per far fronte al freddo».

Dalla Prefettura arriva la disponibilità per la consegna di generi alimentari; non sarà autorizzata la fornitura delle coperte, che devono essere ignifughe per evitare il rischio incendi nel ricordo di diversi atti autolesionistici commessi dagli ospiti della struttura.

