Raccolta solidale, è boom di donazioni 

Un piccolo gesto può fare la differenza e quando la generosità di un’intera comunità si mette in moto, accadono davvero i miracoli.

Giovedì, davanti alla chiesa di San Giorgio, nel centro storico cittadino, si è rinnovato lo spirito solidale con la nuova edizione del “Miracolo di Natale”, un evento che coinvolge diverse località sarde.Per tutta la giornata, i quartuccesi hanno risposto con entusiasmo alla chiamata alla solidarietà, portando generi alimentari a lunga conservazione, articoli per bambini e giocattoli nuovi. Un flusso costante di persone che, con un sorriso e un pacco in mano, ha dimostrato come la forza di una comunità risieda nella capacità di aiutare chi è in difficoltà.

«È andata abbastanza bene e, malgrado la stanchezza, siamo veramente soddisfatti e felici. Ma il vero lavoro inizia adesso con la distribuzione», il bilancio degli organizzatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA