Raccolta settimanale per carta e plastica 

Raccolta di carta e plastica con frequenza settimanale, diserbo delle strade e dei marciapiedi con frequenza bimestrale, più che raddoppiato il numero delle piazze soggette a interventi di pulizia, maggiore attenzioni alle frazioni, geolocalizzazione delle utenze.

Le anticipazioni

Queste alcune delle anticipazioni relative al bando del servizio di igiene urbana che sarà a breve presentato e che dovrà entrare in vigore dall’inizio del prossimo anno. «Il nuovo bando - afferma l’assessore ai Lavori pubblici e ambiente Manolo Mureddu - interesserà i prossimi otto anni e sarà rivolto a 12.757 utenze domestiche e 1.783 non domestiche, per un valore di 3.791.510 euro annui, con un aumento dei costi che potrebbe attestarsi intorno al 2,6 per cento. Bisogna però attendere di sapere quanto sarà il ribasso d’asta perché a secondo della sua entità l’aumento potrebbe addirittura essere annullato». In attesa di fornire un quadro più dettagliato l’assessore si dice soddisfatto delle novità introdotte: «Innanzitutto la geolocalizzazione e georeferenziazione ci permetteranno di conoscere il numero esatto delle utenze e spalmare in maniera corretta il pagamento del servizio» . Entrando poi più nel dettaglio afferma: «La frequenza settimanale nella raccolta di carta e plastica consentirà una differenziazione più meticolosa e più efficace, riducendo in maniera importante la percentuale di rifiuti indifferenziati».

Gli sfalci

Un’altra novità importante per cui ci sono novità riguarda l’attività di sfalcio: «Sino a quest’anno – spiega Mureddu – l’appalto prevedeva uno o al massimo due interventi ordinari all’anno mentre con il nuovo appalto si passerà alla bimestralizzazione del servizio, ovvero le erbacce che invadono strade e marciapiedi saranno estirpate sei volte l’anno». Le anticipazioni non terminano qua. «Ad oggi – prosegue l’assessore – le piazze interessate dall’intervento degli operatori sono 10. Dall’anno prossimo saranno 28. La frequenza varierà in base alla frequentazione di ogni singolo luogo. Anche lo spazzamento a terra, compreso quello nelle frazioni, avrà una frequenza maggiore». Continuando a parlare di frazioni ci sarà anche un’altra novità: «Ad oggi esiste un ecocentro mobile rivolto alle frazioni di Bacu Abis e Cortoghiana. Dal 2025 ciascuna delle due frazioni avrà un ecocentro mobile dedicato in maniera esclusiva». Intanto del prossimo bando si è iniziato a parlare anche in Consiglio comunale dove ieri è stata approvata la delibera riguardante l’esternalizzazione del servizio e dove è stata presentata una prima relazione istruttoria contenente alcune delle anticipazioni. Ovviamente non è mancata la discussione che ha visto intervenire numerosi consiglieri sia della maggioranza sia dell’opposizione.

