Raccolta rifiuti, via i mastelli dalle strade 

Dopo l’estate via i bidoni della spazzatura da strade e marciapiedi. Una rivoluzione annunciata dal Comune di Selargius e ora certificata con le modifiche al vecchio regolamento di igiene urbana discusso in commissione Ambiente prima di approdare in commissione e in Consiglio comunale per il sì definitivo.

Via i mastelli

La bozza del documento c’è già, cucito seguendo le novità dell’attuale appalto di raccolta dei rifiuti gestito dallo scorso anno dalla San Germano. Dall’adeguamento degli orari di conferimento, sino al ritiro dei rifiuti tessili che viene confermato a domicilio. Ma soprattutto spariranno i mastelli ai bordi delle strade: da quelli condominiali ai contenitori delle attività commerciali. Negozianti e ristoratori dovranno quindi ricavare all’interno dei locali degli spazi per tenere i mastelli, e per chi ha attività di dimensioni ridotte si valuterà - assicurano dal settore Ambiente - una soluzione alternativa. Stesso discorso per i condomini - la maggior parte concentrati a Su Planu e Is Corrias - che dovranno custodire i mega contenitori dentro i cortili e portarli fuori solo la mattina prevista in calendario per il ritiro di quel tipo di rifiuto.

I commercianti

Novità in arrivo che preoccupa le associazioni di categoria. «Avremmo gradito essere coinvolti prima di decidere», fa notare Giuseppe Scura, rappresentante di Confcommercio Sud Sardegna. «Questo è un problema già affrontato a Cagliari, che ovviamente ha un’altra dimensione e non può essere presa come modello, però si può provare a immaginare una raccolta formulata in modo diverso. Oppure si possono organizzare degli spazi comuni da dedicare ai mastelli. Parlandone una soluzione, che possa limitare al minimo i disagi per gli esercenti, si può sicuramente trovare», l’appello di Confcommercio rivolto all’amministrazione comunale.

L’assessore

Dopo l’estate partirà la rivoluzione rifiuti. «L’obiettivo è quello di rendere le strade del territorio più ordinate e liberare gli spazi dall’ingombro dei mastelli, che come stabilito nel nuovo regolamento, dovranno essere sistemati all’interno dei cortili», precisa l’assessore all’Igiene urbana Gigi Gessa. «Discorso diverso per le attività commerciali, alle quali si cercherà di andare incontro ipotizzando, laddove possibile», assicura Gessa, «la creazione di apposite isole ecologiche. Correttivi che consentiranno di rendere più decorosa la città e di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata: un dato cresciuto dall’anno scorso e che è nostra intenzione portare ancora più in alto».

