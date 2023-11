Raccolta rifiuti, tariffa puntuale 

Raccolta dei rifiuti urbani in Planargia si cambia. Esattamente tra una settimana, da venerdì prossimo primo dicembre, il servizio associato di igiene urbana dell’Unione dei Comuni della Planargia guidato dal presidente Giovanni Antonio Cuccui sindaco di Sagama, non sarà più gestito dalla società Formula Ambiente, ma affidato alla Ambiente Italia srl di Varese, azienda che già svolge identico servizio per il Comune di Macomer.

Le novità

Ma quali le cose che cambieranno soprattutto nei punti che si ritengono da migliorare? A spiegarlo sono i tecnici dell’Unione dei Comuni che in fase di appalto hanno lavorato per cercare di superare le criticità segnalate dai cittadini e che in qualche caso hanno creato polemiche e proteste. «La prima importante novità – spiegano i tecnici dell’Unione - è l’ introduzione di una tariffazione puntuale attraverso la pesatura con i microchip di quanto conferito. La seconda è la possibilità di geolocalizzare i mezzi che ritirano i rifiuti. Sistema che permetterà di verificare lo svolgimento del servizio e anche in questo caso essere pronti a dare delle risposte ai cittadini che dovessero lamentare il non passaggio del mezzo». Altri aspetti importanti per i quali l’Unione dei Comuni punta molto è il miglioramento del servizio di spazzatura all’interno dei centri abitati e soprattutto quello nelle borgate marine di Porto Alabe per Tresnuraghes e Magomadas, dove nel periodo estivo aumenta notevolmente la popolazione legata in particolare al flusso turistico. Infine, si punta all'aumento della percentuale di differenziata, attualmente all’80 per cento, cercando di arrivare intorno al 90 per cento.

L’iter

Si è aggiudicata la gara d’appalto indetta lo scorso aprile, iter perfezionato ad agosto, mentre lo scorso 30 ottobre è stata disposta l’efficacia dell’appalto che, per otto anni, ha un costo di 7 milioni e 320 mila euro. Una cifra sostanzialmente simile a quella dell’appalto precedente, con aumenti comunque proporzionati rispetto all’aumento dei costi su personale, mezzi e gasolio. Inizialmente la raccolta sarà svolta in sinergia con i precedenti gestori al fine di un passaggio di consegne che permetta di non creare problemi ai cittadini.

I paesi

Il territorio comprende i Comuni di Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura, mentre il Comune di Bosa, che pure fa parte della medesima Unione dei Comuni, ha un appalto diverso e non è svolto in maniera associata. In questa fase intanto, il direttore dell’esecuzione del contratto, sta programmando l’avvio del nuovo servizio incontrando i responsabili dell’impresa aggiudicataria per la programmazione dell’inizio del servizio.

