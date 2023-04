Raccolta rifiuti, rivoluzione al via 

Dal 2 maggio parte il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti ad opera della Cosir, la nuova ditta che si è aggiudicata la gestione del servizio. I cambiamenti nelle modalità, come previsto dal bando di gara, non avverranno dal giorno alla notte, ma saranno graduali così da far abituare la comunità alle nuove regole. Quindi, per il momento, il calendario rimane invariato.

La ditta avrà sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi standard, con l’obiettivo di far pagare in base alla produzione, con un codice a barre identificativo, e ridurre al massimo la produzione di rifiuti indifferenziati, così da abbattere il costo della bolletta. L’incontro ufficiale tra ditta e personale, ancora non c’è stato, ma il personale sarà riassorbito, come da capitolato.

Dal Comune

La vice sindaca e assessore all’Ambiente Maria Tegas ha incontrato venerdì scorso la ditta e spiega: «La Cosir ha sei mesi di tempo per allinearsi, ma il nostro interesse è di iniziare quanto prima. Sarebbe auspicabile che vengano attivati da subito alcuni servizi, per esempio il passaggio lungo le case sparse o al bosco Selene, che prima veniva svolto una volta al mese. Sarà importante anche lo sfalcio dell’erba in ambito urbano e la pulizia di griglie e cunette. Inoltre, vorrei ripristinare la pulizia delle strade con una certa regolarità, prevista dal capitolato. La cosa importante è che si attueranno una serie di iniziative con le scuole per accrescere la sensibilità nei confronti dell’ambiente, il riciclo. Abbiamo già nominato la società con professionisti col ruolo di direttore dell'esecuzione che monitorerà l’erogazione del servizio e ci sarà certamente un ufficio a Lanusei per gestire il front office».

Meccanismi