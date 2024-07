Raccolta rifiuti più cara: aumenta la Tari 

Tari in aumento anche a Sestu. Il Comune non fa eccezione nella tendenza generale. Lo ha annunciato l’assessore Matteo Taccori, responsabile della Cultura, ma che ha seguito tutta la parte economica della Tari: «Il generale rincaro dei prezzi ha fatto sì che il piano economico e finanziario dei costi della Tari sia leggermente cresciuto», premette, precisando che l’amministrazione comunale fa il possibile per arrivare a un rincaro ridotto, senza pesare sulle tasche dei cittadini.

Le cifre

«Quest'anno abbiamo stabilito che i 2.758.454 euro scaturiti dal piano economico e finanziario sarebbero stati suddivisi gravando al 62% sulle utenze domestiche e per il 38% sulle utenze non domestiche». Ecco qualche esempio: «per un appartamento di 100 metri quadrati abitato da tre persone si pagheranno 267,11 euro, contro i 264,33 dello scorso anno, per un aumento di 2,78 euro. Mentre un bar di 200 metri quadrati pagherà 1222,78 euro rispetto ai 1139,51 dello scorso anno, e l’aumento sarà di 83,27 euro. Rincari ripartiti proporzionalmente».

Miglior servizio

Le novità infatti non finiscono qui, l’obiettivo è migliorare tutto il sistema: «la legge ci obbliga a passare al sistema di tariffazione puntuale, secondo il principio che chi produce paga». Ciò riguarda tutti i tipi di rifiuti: «In pratica verrà pesato il rifiuto oppure calcolato un numero di passaggi base, e ogni passaggio aggiuntivo avrà un costo puntuale. Meno rifiuti butti, meno paghi. All’inizio sarà difficile, ma lavoreremo per offrire il servizio migliore possibile».

Le criticità

Ma c’è ancora molto da fare su tanti fronti, fa notare l’opposizione: «il nostro territorio è deturpato da decine di discariche», dice la consigliera Anna Crisponi. «Inoltre bisogna verificare che tutti coloro che risiedono a Sestu siano iscritti all'ufficio tributi, perché spesso gli incivili che buttano i rifiuti per strada non pagano la Tari. E che dire dell’ecocentro? Spesso non riesce a soddisfare le richieste di tutti i cittadini. Infine, è assurdo che se si smarriscono i mastelli si sia costretti a farne denuncia dai carabinieri». La replica è dell’assessore Emanuele Meloni, responsabile di Igiene Urbana: «L’ecocentro è stato ampliato e presto arriverà un nuovo regolamento per gli utenti, stiamo raccogliendo dati per migliorare il servizio». Per quanto riguarda i controlli, la Polizia Locale dichiara di averli aumentati. E sul mastello smarrito, o rubato, da denunciare, Meloni chiarisce: «anche questo è un modo per individuare potenziali evasori».

