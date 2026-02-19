VaiOnline
Selargius.
20 febbraio 2026 alle 00:20

Raccolta rifiuti, ora si cambia 

Ritiro del secco ogni due settimane, abiti usati su prenotazione 

Raccolta del secco ogni due settimane e l’abbigliamento usato - così come l’olio vegetale - saranno ritirati porta a porta solo su prenotazione. Nuove regole nel servizio di igiene urbana a Selargius a partire da marzo. «L’obiettivo è migliorare la percentuale della differenziata e quindi ridurre la Tari», spiega il sindaco Gigi Concu, assessore ad interim del settore Ambiente dopo il recente arresto dell’ormai ex esponente della Giunta comunale Gigi Gessa.

Il calendario

Le novità sono state annunciate dalla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, la San Germano. «La frequenza di ritiro del secco residuo passerà da settimanale a quindicinale per le utenze domestiche e le attività commerciali, dal centro abitato alle zone di campagna», spiegano dalla ditta. Ritiro il venerdì, ma ogni due settimane: nei prossimi giorni, annunciano sempre dalla società che si occupa dell’igiene urbana per conto del Comune, sarà disponibile nell’App e nel sito della ditta il nuovo calendario, con l’indicazione della zona di appartenenza e il giorno del ritiro del secco. La prima raccolta con la nuova frequenza è programmata per venerdì 13 marzo.

Riciclo

Un adeguamento alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ma anche un passo ulteriore nel percorso per ottenere il massimo della premialità da parte della Regione come Comune “riciclone”. «Necessaria per poter ridurre la tassa sui rifiuti», ribadisce il sindaco. La percentuale attuale di differenziata è ancora da definire con precisione, ma l’ultimo dato non ufficiale - poco oltre l’80 per cento - fa ben sperare. «Abbattere la frazione del secco significa migliorare il conferimento dei rifiuti e ridurre i costi per lo smaltimento, e anche questo va a vantaggio delle casse comunali e dei cittadini», aggiunge il sindaco.

Tariffa puntuale

Modifiche anche per la raccolta della carta - solo per le utenze domestiche - che sarà sempre settimanale ma verrà programmata in giorni diversi a seconda della zona: nel centro abitato sarà sempre il giovedì, mentre a Su Planu e Is Corrias il venerdì. Sempre da marzo, per i rifiuti tessili e l’olio vegetale il ritiro è previsto a domicilio ma solo su prenotazione.Prossimo step l’introduzione della tariffa puntuale, prevista nell’appalto in corso, che consentirà ai selargini di pagare il tributo in base ai rifiuti prodotti.

