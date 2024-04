Raccolta rifiuti, nuova gara in arrivo 

Più flessibilità nella modalità di conferimento, grazie al completamento degli ultimi due ecocentri previsti in città e all’attivazione delle isole ecologiche automatizzate (alcune in funzione già a metà aprile). Sistematica organizzazione per il lavaggio e lo spazzamento di strade e marciapiedi, potenziamento del sistema di monitoraggio e controllo, contratto d’appalto più “flessibile” (per introdurre più facilmente correttivi in corso d’opera laddove servissero), e durata della gestione inferiore ai sette anni (circostanza, quest’ultima, tutta da valutare). Il 30 settembre scade dopo sette anni l’appalto per la raccolta dei rifiuti porta a porta a Cagliari (gara bandita dall’amministrazione Zedda) e l’attuale amministrazione vara le linee di indirizzo per la nuova gestione, contemplando alcune novità. Uno degli ultimi atti firmati da Paolo Truzzu (lunedì scorso, prima delle dimissioni) che permetterà di «superare le criticità emerse con l’attuale servizio di raccolta e garantirà un maggiore controllo sul territorio», afferma l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino. Per l’opposizione, invece, si tratta di «una rivisitazione sbiadita del sistema in vigore, che non contempla nessuna novità sostanziale», sottolinea Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in Consiglio. «La prossima amministrazione valuterà

Le novità

Ad ogni modo, nelle intenzioni del Comune (chiunque arriverà a giugno a Palazzo Bacaredda a governare per i prossimi cinque anni) il 2024 sarà l’anno in cui imprimere un’ulteriore svolta al servizio. Per questo motivo, tra le migliorie indicate nelle linee di indirizzo ci sono anche l’ideazione e di un sistema capillare di segnalazione dei rifiuti abbandonati e la riduzione del tempo previsto per la loro rimozione, l’introduzione di un circuito specifico di pulizia dei cestini stradali e l’incremento dei giorni di svuotamento e un sistema sanzionatorio nei confronti del gestore del servizio, anche grazie all’introduzione di sanzioni più efficaci. Inoltre, “laddove l’assetto urbanistico o altre particolari condizioni, quali l’alta concentrazione turistica o di cittadini in ristretti ambiti urbani, non consentano l’impiego del sistema porta a porta, potrà essere fatto ricorso a sistemi alternativi, come la raccolta in orario notturno o la corriera ecologica (oggi utilizzata per le utenze commerciali). Queste novità si aggiungono a quelle già annunciate sulla raccolta pneumatica (già in gara di progettazione per la fese sperimentale a Sant’Elia) e alle altre già in fase di attivazione delle ecoisole automatizzate. «Tenuto conto che il vecchio appalto era partito senza neanche un ecocentro, quello prossimo dovrà prevedere il completamento dei due che rimangono ancora da realizzare. Il porta porta attualmente in funzione ha messo in evidenza criticità ed “effetti collaterali” che il nuovo sistema dovrà risolvere», spiega ancora l’assessore Guarracino. Che aggiunge: «Uno degli aspetti che mi piacerebbe fosse previsto in futuro è un servizio di svuota-cantine convenzionato con il Comune».

Le critiche

Premesso che si tratta di linee di indirizzo, non vincolanti per la futura amministrazione che arriverà a Palazzo Bacaredda e che avrà, quindi, la possibilità di adottarle in toto o in parte o addirittura riscriverle daccapo, Fabrizio Marcello spiega che «il sistema andrò gestito diversamente, mettendo per esempio mano all’evasione e all’elusione. Prevedendo un sistema che consenta premialità», cioè sgravi, «a chi paga la Tari sempre in maniera puntuale e sanzioni a chi invece non la paga. E in quest’ultimo caso, bisognerà distinguere tra chi non la vuole pagare e chi invece non la può pagare, trovando soluzioni per aiutare queste categorie di cittadini». Insomma, conclude, «un capitolato serio deve partire da un’analisi seria e completa della città. Poi sulla base delle cose che emergono, si può scrivere il bando». ( ma. mad. )

