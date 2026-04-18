Raccolta rifiuti, l’appalto non sarà rinnovato 

Poco meno di due anni alla conclusione dell’appalto di igiene urbana e una direzione che si profila ormai chiara: non ci saranno proroghe dell’accordo con la San Germano e si andrà a gara per individuare un nuovo gestore del servizio. È passata giovedì sera, in Consiglio Comunale, una mozione del consigliere Mario Tuveri: la richiesta è stata quella di far votare prossimamente all’Aula una delibera che «impegni il sindaco a invitare gli uffici a non procedere al rinnovo triennale del contratto», si legge nel testo della mozione. Il contratto, di durata quinquennale, prevederebbe infatti un’eventuale proroga di tre anni a scelta dell’amministrazione, che con ogni probabilità non sarà esercitata. Al contempo, con il documento approvato si chiede agli uffici di «attivare immediatamente la procedura per la progettazione della nuova gara d’appalto».

La situazione

Troppe le irregolarità e inadempienze, rilevate a più riprese ormai da due anni e mezzo, che hanno interessato il servizio: dallo spazzamento alla raccolta dei rifiuti, fino alla distribuzione dei mastelli. Tutte questioni discusse anche in Consiglio. Per questo l’ipotesi presentata da Tuveri è stata condivisa dal sindaco Gigi Concu: «Siamo a 23 mesi dalla fine dell’appalto, ci sono tante contestazioni e le penali applicate dagli uffici, e la stessa società non ha intenzione di continuare», ha dichiarato durante la discussione. «Ipotizzavamo già una nuova gara, quindi è bene dare un atto di indirizzo agli uffici per predisporre un nuovo progetto per il servizio di igiene urbana. Trattandosi di una gara europea i tempi sono lunghi, non possiamo arrivare agli ultimi sei mesi senza aver dato atti di indirizzo. Cercheremo di predisporre un progetto più performante». Favorevoli la maggioranza e gli esponenti della minoranza Omar Zaher e Bernardino Deiana. Non hanno partecipato al voto Paola Maccioni, Alberto Cappai e Lorenza Cusano, mentre si è astenuta Francesca Olla.

Il voto

La mozione è comunque passata soltanto dopo essere stata emendata. Inizialmente, infatti, nel testo si chiedeva anche che gli uffici valutassero i presupposti per la risoluzione del contratto con la San Germano, per violazione degli accordi da parte dell’azienda. I forti dubbi dell’Aula hanno però convinto Tuveri a rimuovere questa richiesta. A margine il consigliere ha poi mostrato disappunto: «Sono stato obbligato a emendare la mozione per farla votare al Consiglio, a causa dell’opposizione dei consiglieri di minoranza degli Autonomisti Sardi», ha detto Tuveri.

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