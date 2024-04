Raccolta rifiuti, la caccia ai “furbetti” 

Tolleranza zero contro il “sacchetto selvaggio”. È lotta serrata contro chi abbandona buste non conformi di indifferenziato nelle vie del centro e contro chi non rispetta le regole del porta a porta.

In questi primi mesi del 2024, i controlli della Polizia locale e della De Vizia, assieme agli ispettori ambientali, si sono intensificati e in poco più di tre mesi sono circa 500 le buste che sono state aperte per verificarne il contenuto e per cercare di risalire ai trasgressori della differenziata.

Caccia agli incivili

In quasi il 70 per cento dei casi è stato anche possibile risalire agli incivili. Come? Attraverso le tracce lasciate nelle buste, quando queste vengono abbandonate in mezzo alla strada. Più facile ancora individuare i colpevoli tra buste e bidoni lasciati sotto case e condomini.Le cifre sono la dimostrazione che le verifiche stanno dando i loro frutti anche se negli ultimi tempi i trasgressori della differenziata si stanno facendo più furbi: evitano di lasciare dentro le buste scontrini, ricette mediche e documenti vari in grado di far risalire alla loro persona.

Attenzione però perché a fidarsi troppo si rischia lo stesso di incappare nelle sanzioni grazie all’attività delle telecamere e delle fototrappole, oltre agli appostamenti, nei luoghi dove vengono abbandonate le buste.

Il plauso dei cittadini

Perché questi abbandoni selvaggi da parte sicuramente di chi non paga la Tari, rischiano di gravare ancora di più sui cittadini onesti. Come Francesco Puddu 79 anni con casa in via Boccherini che dice: «Io rispetto minuziosamente la differenziata. Butto la carta nella carta, il vetro nel vetro e così via senza sbagliare. A smistare i rifiuti ci pensiamo io e mia moglie. Trovo giustissimo che facciano questi controlli, perché certa gente è davvero incivile».

A casa di Peppino Pilleri 81 anni, a tenere le redini della situazione è sua moglie: «È lei che si occupa di tutto» dice, «ed è severa e scrupolosa, non lascia una cosa fuori posto. Per questo noi non siamo stati mai multati. Questo fatto che la gente butti in strada i rifiuti è davvero vergognoso».Pietro Onnis 88 anni abita in centro storico, «e qui a essere sincero la raccolta porta a porta funziona benissimo. Anche io non ho mai avuto problemi. Io sono contento quando vedo la De Vizia che controlla le buste con i vigili, perché le regole vanno rispettate».

Le verifiche

Gli ultimi controlli hanno riguardato soprattutto via Marconi dove c’erano due cumuli di bustoni neri pieni di qualsiasi cosa e la zona a ridosso del litorale: anche qui sono state trovate tracce degli incivili e avviate le indagini.

RIPRODUZIONE RISERVATA