Raccolta rifiuti, il servizio scontenta tutti 

«I servizi del porta a porta dei rifiuti sono rimasti sulla carta, così non va»: la minoranza consiliare di Sardara interviene sulla gestione associata della differenziata dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, di cui fanno parte Sardara, Pabillonis, Samassi , San Gavino, Serramanna e Serrenti. «La società che ha vinto la gara d’appalto per 46 milioni di euro avviato l’attività a dicembre del 2022 – incalza il capogruppo, Ercole Melis – non rispetta il contratto. I cambiamenti continui senza preavvisi stanno creando gravi disagi ai cittadini. Dei miglioramenti promessi neppure l’ombra. Il ritardo di oltre un anno comporterà sconti sulla Tari oppure le famiglie pagheranno per una prestazione che non c’è?»

L’interrogazione

I consiglieri di opposizione, Giuseppe Tuveri, Valentina Viaggiu e Nicola Casti, ricordano alla giunta di Giorgio Zucca «una serie di attività e di servizi previsti nel contratto e a tutt’oggi assenti: la campagna d’informazione per le utenze domestiche e non domestiche non è stata fatta. Non sono stati sostituiti i vecchi contenitori e neppure distribuiti i sacchetti, con conseguenti costi aggiuntivi a carico degli utenti. Senza dimenticare il disordine e lesione del decoro per l’improvvisa varietà di bidoni davanti agli ingressi di casa». E Melis sottolinea «l’assenza di comunicazione per la promozione del compostaggio domestico che avrebbe garantito uno sconto del 10 per cento sulla quota variabile. Quando sarà adottata la tariffa puntuale, ovvero pagare in base alla quantità del rifiuto prodotto? Quali i servizi aggiuntivi come quello del centro riuso?»

Responsabilità

I sindaci concordano sui ritardi accumulati del nuovo sistema di differenziata ma non tutti sono d’accordo sulle responsabilità della società. Quello di Sardara , Zucca, non ha dubbi: «I cittadini lamentano il disservizio che va avanti da mesi. Spesso mi vedo costretto a telefonare a un operatore di zona per il mancato ritiro del rifiuto, improvvisamente passato da settimanale a quindicinale, per i mastelli che non arrivano, per gli ingombranti che non trovano spazio e altro ancora». L’assessore all’Ambiente di San Gavino , Libero Lai, commenta: «Il nostro Comune ha messo in campo le iniziative che gli spettano. Il resto è compito dell’Unione dei Comuni».

Criticità

Il presidente dell’Unione, Riccardo Sanna, sindaco di Pabillonis , stempera i toni: «È vero, all’inizio le criticità non sono mancate. Col passare del tempo si stanno risolvendo. Non dimentichiamo la partenza travagliata per via del ricorso al Tar della ditta esclusa e la problematica legata alle discariche che hanno subito rallentamenti per via di continui guasti».

«La settimana prossima – annuncia Leo Talloru, sindaco di Serrenti – abbiamo un incontro con la società per fare il punto sulla situazione. Contenitori e buste sono stati acquistati e a breve saranno consegnati agli utenti. Seguiranno assemblee pubbliche per informazioni e sensibilizzazioni». Un caso a parte è quello dei centri di raccolta: ovunque lamentele dei cittadini, costretti a riportare a casa i rifiuti perché i cassoni sono pieni. «Un semplice avviso – conclude Melis – eviterebbe viaggi inutili e disaffezione verso un servizio importante».

