Raccolta rifiuti, i giorni di ritiro sino ad agosto 

Al via i nuovi appuntamenti con la raccolta differenziata: da sabato 24 avrà inizio la consegna porta a porta del nuovo calendario del servizio di Igiene Urbana e ambientale di Quartucciu, che durerà fino al prossimo 31 agosto.

L’umido verrà ritirato regolarmente tre volte alla settimana: il lunedì, il mercoledì e il sabato nel centro urbano, due volte alla settimana nella borgata di Sant’Isidoro e in località Su Petzu Mannu. Verranno invece ritirati una volta alla settimana, in tutto il territorio, dal martedì al giovedì la plastica, il vetro e le lattine, la carta e il secco. Mentre il sabato è dedicato anche alla raccolta degli oli vegetali. Tutti i cittadini possono controllare nel dettaglio orario e giorno in cui vengono ritirati determinati rifiuti. Intanto l’assessore all’ambiente, Walter Caredda, ricorda che «se si produce meno secco, si abbassano i costi di smaltimento nelle le discariche e questo porta a benefici sia per i cittadini che per l’ambiente».

