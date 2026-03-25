Raccolta rifiuti, esposto alla Corte dei conti 

Un esposto formale alla Corte dei conti e all’Autorità nazionale anticorruzione per presunte irregolarità amministrative e un possibile danno erariale. È l’iniziativa dei consiglieri di minoranza di Arbus che puntano il dito contro l’amministrazione per una multa di 80mila euro, prima erogata e poi annullata, alla Teknoservice, la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, nel centro abitato e lungo la Costa Verde.

Le segnalazioni

La vicenda prende l’avvio da diverse segnalazioni anche da operatori turistici all’assessore all’ambiente, Simone Murtas, sulla gestione del servizio. «Abbiamo verificato», dice Murtas, «che i loro mezzi di trasporto impedivano la tracciabilità del percorso, quindi la corretta gestione. A questo si aggiungono le lamentele dei cittadini e dei nostri ospiti per la mancata pulizia di vie e piazze, il degrado dell’ecocentro». E proprio a fronte di tali rilievi, il Comune aveva inizialmente disposto l’applicazione di penali per complessivi 80mila euro. Due mesi dopo, con un nuovo atto, venivano sospese in attesa di un parere esterno. E il sindaco, Paolo Salis, spiega: «La questione non è ancora conclusa. La multa è stata annullata dal nostro funzionario prima di trasferirsi in altra sede. Stiamo procedendo con gli accertamenti, assistititi da un avvocato».

La denuncia politica

Intanto, la scelta finisce al centro della denuncia politica. Il primo firmatario, Agostino Pilia, racconta: «Il problema principale risiede nell’inerzia successiva alla sanzione. Dopo circa un anno le penali non sono state ancora incamerate. Una situazione che equivale a una rinuncia implicita a un credito certo, liquido ed esigibile, con conseguenze dirette sul bilancio comunale. Di contro un servizio che, soprattutto sulla Costa Verde, evidenzia discariche abusive a cielo aperto, un danno all’ambiente e all’immagine del territorio votato al turismo». A rafforzare i loro dubbi vi sarebbe anche la tempistica degli ultimi sviluppi. Solo il 3 marzo 2026, dopo un acceso dibattito in Consiglio comunale e l’attenzione della stampa, l’amministrazione ha affidato un incarico legale stragiudiziale per un importo di oltre 5.800 euro. «Una decisione tardiva e potenzialmente onerosa», sostiene il capogruppo, Michele Schirru, «che rischia di aggravare ulteriormente il danno economico». Nell’esposto si chiede, quindi, alle autorità competenti di verificare la legittimità della sospensione della multa, di accertare eventuali responsabilità per danno erariale e di valutare se la condotta complessiva dell’ente abbia finito per favorire il contraente privato a scapito dell’interesse pubblico.

Gestione da valutare

La questione, ora al vaglio degli organi di controllo, chiamati a fare chiarezza su una gestione che la minoranza definisce, «approssimativa e carente nella tutela del patrimonio pubblico», è destinata ad aprire un nuovo fronte di confronto politico.

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