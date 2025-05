Raccolta rifiuti e birdwatching, alunni alla scoperta del parco 

Gli studenti alla scoperta di Molentargius. Alcune classi della scuola primaria di via Regina Margherita anche quest’anno sono state coinvolte nel progetto “Fuoriclasse in Movimento”, ideato da Save The Children e coordinato da Daniela Palamone con lo scopo di promuovere il benessere a scuola e una vita fatta di scelte che vedano protagonisti tutti i bambini e le bambine guidati dai consiglieri eletti quest'anno.

Tra le tante proposte hanno progettato e realizzato un’uscita didattica al parco di Molentargius. Per prima cosa i bambini promotori dell’attività, hanno presentato un breve excursus sulla nascita del parco, la flora e la fauna, i tempi di smaltimento dei rifiuti e l’importanza di un ambiente sano. Subito dopo hanno dato il via alle attività dividendo le classi in squadre che si sono impegnate nell’osservazione e nella ricerca di aironi cinerini, fenicotteri, garzette, coccinelle e altri insetti. Le quattro squadre si sono poi organizzate, munite di pinze e guanti, per recuperare plastica, carta, vetro, secco e differenziando quindi la raccolta.

«Certi che la sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale debba avvenire fin dall’infanzia» ha detto la professoressa Alice Cogoni, «gli alunni si sono sentiti davvero cittadini attivi appartenenti alla comunità di Quartu. Il futuro è nelle loro mani».

