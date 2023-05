Raccolta rifiuti, dipendenti in rivolta 

Nessun cantiere in città e trasferte quotidiane a Macchiareddu. Dopo due mesi dal via al nuovo appalto di igiene urbana a Selargius il sevizio non ha ancora una base operativa in città, tantomeno bagni e locali decorosi per ospitare gli operatori ecologici che lavorano per la San Germano, la ditta che da marzo si occupa del ritiro dei rifiuti e della pulizia delle strade cittadine.

Minoranza all’attacco

«I dipendenti si lamentano per i troppi disagi e si rischia lo sciopero, il sindaco faccia qualcosa affinché la società rispetti il contratto dell’appalto e gli operatori possano lavorare in condizioni dignitose», ha chiesto la minoranza con una mozione discussa in Consiglio comunale e poi respinta. «Siamo al fianco dei lavoratori”, la replica del sindaco Gigi Concu che nei giorni scorsi ha incontrato una delegazione di dipendenti, “stiamo lavorando per acquisire l’isola ecologica e il cantiere in modo da non avere più questi problemi».

Nei giorni scorsi era scattata la prima sanzione a carico della ditta per irregolarità nella pulizia di alcune strade. «Dopo un doveroso e comprensibile periodo di tolleranza nei confronti del nuovo gestore del servizio, abbiamo iniziato a mettere le prime sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto nel capitolato», aveva annunciato l’assessore competente Gigi Gessa.

Personale in rivolta