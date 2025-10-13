Raccolta rifiuti, arriva la settima proroga 

La nuova proroga (la settima), decisa dall’amministrazione comunale relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana, fa ancora discutere. D’altronde, la partita è importante considerato che si parlando di circa 7 milioni di euro. Tutto nasce dalla determina assunta dalla responsabile Patrizia Iualè, che in attesa dell’espletamento della nuova gara d’appalto ha prorogato il servizio all’attuale gestore Econord di Varese, sino al 31 gennaio 2026. Gara che sarà gestita dalla Centrale unica Comunità montana Nuorese Gennargentu con cui il Comune di Bosa ha già sottoscritto una convenzione.

Il risparmio

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 853mila euro, ma grazie alle economie residue della precedente proroga, l’impegno effettivo è stato ridotto a 783mila euro già stanziati. La determina, «si inserisce in un quadro di programmazione amministrativa che mira a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale. Il provvedimento di proroga – è scritto nell’atto – è reso necessario per evitare interruzioni nel servizio, come previsto dal decreto del ministero dell’Interno, che classifica l’igiene urbana tra i servizi pubblici essenziali. Il contratto manterrà le condizioni precedenti». Da evidenziare come parte dell’importo, di 130mila euro, sarà destinato al Consorzio industriale provinciale oristanese per gli smaltimenti, mentre il restante sarà utilizzato per l’esecuzione del servizio.

La protesta

Su questa ulteriore proroga interviene con una nota il capogruppo di “Bosa Cambia Bosa” Alessandro Campus che ricorda il suo intervento in Consiglio comunale con il quale aveva già messo in luce alcuni aspetti. «L'ennesima proroga del servizio di raccolta differenziata – sottolinea Campus – dimostra l'assoluta incapacità dell'amministrazione di risolvere i problemi della città. L'individuazione di una centrale esterna, ad oggi, ha portato solo spese per il Comune, basti pensare all'altro appalto relativo ai parcheggi è rimasto una chimera. Riguardo alla differenziata avevo sollevato in Aula – aggiunge Campus – la problematica della incompetenza per valore dalla Cuc, limitata a 5 milioni di euro, per un appalto di oltre 7, ma l'amministrazione era andata dritta per la sua strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA