Raccolta rifiuti anche domani, ecocentri chiusi  

In città i servizi di raccolta dei rifiuti verranno regolarmente svolti secondo il consueto calendario già noto alle utenze anche nella giornata di Ferragosto.

Il Comune fa sapere che in occasione della giornata festiva di domani, l’isola ecologica mobile di via Pisano, gli ecocentri di via San Paolo e viale Sant’Elia, resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata. Saranno, invece, regolarmente aperti oggi, venerdì 16, così come sabato 17 e domenica 18 agosto dalle 8 alle 20.

Il Centro Informazioni di viale Ciusa 133 osserverà la chiusura al pubblico nel turno pomeridiano di oggi e domani per l’intera giornata, mentre a partire da venerdì riprenderà regolarmente l’operatività dalle 8 alle 20. Resterà chiuso per tutta la giornata di oggi e riaprirà sabato 17 agosto dalle 10 alle 18 il Centro del Riuso di via Contivecchi 8. Chiusi domani e venerdì anche gli uffici comunali, che riapriranno al pubblico lunedì.

