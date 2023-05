Raccolta pneumatica, il Comune studia il sistema svedese 

Come le tubature dell’acqua o gli impianti elettrici che corrono sotto l’asfalto perché non spostare i rifiuti sottoterra? Il nuovo sistema di raccolta rifiuti in città guarda lontano: alla possibilità di effettuare la raccolta non più con i mastelli ma con sistemi che consentono di conferire i rifiuti dentro bocchette installate in prossimità degli edifici e dove le frazioni di spazzatura, tranne il vetro, vengono direttamente raccolte e aspirate. Proprio come accade a Stoccolma, per esempio. Per il Comune è più di una semplice idea. Infatti ha già affidato un incarico a un progettista per predisporre un piano da farsi poi finanziare in sede europea. Già dopo i primi contatti, il progetto dell’amministrazione è stato «valutato interessante, contiamo quindi di recuperare le risorse necessarie per l’infrastrutturazione e far crescere la città in chiave moderna», dice l’assessore All’igiene del suolo Alessandro Guarracino. L’idea dell’amministrazione è partire dai quartieri più periferici, dove la realizzazione della infrastruttura è meno complicata. Per poi allargare al resto della città.

Insieme ai macchinari mangia-plastica che distribuiscono “premi” per chi la raccoglie e all’aumento delle isole ecologiche automatizzate, in futuro quindi anche la raccolta “pneumatica”. ( ma. mad. )

