Raccolta plastica, il nuovo contratto funziona 

Il primo banco di prova era il ritiro di mercoledì mattina: esame superato a pieni voti senza alcuna modifica di abitudini ed orari sia riguardo ai conferimenti sia dei ritiri. Domusnovas tira un gran sospiro di sollievo per aver risolto (almeno fino a fine anno ed in attesa degli ultimi sviluppi) il problema del conferimento della frazione plastica ad un centro di riciclo convenzionato con il circuito Co.re.pla. dopo le gravi congiunture che hanno mandato in tilt a tutti i livelli la filiera della raccolta differenziata dei rifiuti in plastica. L’aumento dei costi energetici, i bassi prezzi della plastica vergine e la concorrenza estera stanno, infatti, impedendo di operare agli abituali centri di riciclo della plastica come la So.Ma Ricicla srl di Assemini alla quale Domusnovas, così come tantissimi altri Comuni, si affidava per il ritiro settimanale della frazione. «Siamo riusciti - spiega Maria Elena Lusci, vicesindaca e assessora all’Igiene ambientale - a siglare un accordo in tutta fretta con l’Azienda servizi ambientali di Isili, inserita nel circuito Co.re.pla, alla quale ci eravamo già affidati per un problema nel dicembre scorso. Con l’accordo manteniamo gli incentivi del Co.re.pla e garantiamo la continuità del servizio: si tratta di un grandissimo risultato in una situazione complessa». L’accordo è valido fino a fine anno e per ora il Comune ha investito 2.300 euro in attesa degli sviluppi a livello nazionale. I rincari non mancano: «Ci sono aumenti della tariffa tra i 60 ed i 70 euro per ogni tonnellata conferita – avverte l’assessora - ma l’alternativa era considerare la plastica come il secco e conferirla come tale a costi di circa 200 euro a tonnellata».

RIPRODUZIONE RISERVATA