Raccolta fondi per Medici senza frontiere 

Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principali emergenze chevedono in questo momento i team di Medici Senza Frontiere impegnati in prima linea perfornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorronochilometri per raggiungere un ospedale. Per sostenere questa azione medica salvavita, oggi e domani Msf sarà in oltre 100 piazze italiane con “Biscotti senza frontiere”, la prima iniziativa solidale di piazza dell’organizzazione medico-umanitaria.

I banchetti saranno in piazza Yenne, piazza Giovanni XIII e piazza Costituzione. Tra i volontari ci saranno due operatori, Emanuele Fois, architetto e logista che ha lavorato in Sierra Leone, Afghanistan, Haiti, Ucraina, e Monica Puddu che si occupa di eventi e raccolta fondi.

RIPRODUZIONE RISERVATA