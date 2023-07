Raccolta fondi per l’ambulanza  

C’è da acquistare una nuova ambulanza per rinnovare il parco mezzi della Croce Azzurra di Carloforte e garantire un servizio di soccorso sicuro e puntuale. L’associazione di volontariato che da anni opera nell’isola di San Pietro lancia un appello alla comunità carlofortina, una raccolta fondi per acquistare un nuovo mezzo. Uno dei mezzi in utilizzo alla Croce Azzurra ha raggiunti limite di età e di chilometri, da qui la richiesta di aiuto alla comunità per contribuire all’acquisto della nuova ambulanza. «Il cuore dei carlofortini è immenso ed ha risposto sempre con grande generosità ad ogni nostro appello - dice la presidente della Croce Azzurra di Carloforte Adriana Algisi - siamo certi che anche questa volta la comunità rinnoverà il sentimento di unione e collaborazione e riusciremo a raggiungere l’obiettivo». (a. pa.)

