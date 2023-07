Raccolta fondi per il giovane  nel mirino degli incendiari 

Una raccolta fondi dopo l’attentato intimidatorio dell’altra notte a Nuoro. L’iniziativa è messa in piedi dagli amici di Daniele Puggioni (22 anni), dopo che la sua Volkswagen Golf è andata distrutta dalle fiamme. Pubblicata sui social ieri mattina, ha visto il sostegno di decine di nuoresi, pronti a una donazione per sostene il giovane. «Abbiamo deciso di non restare a guardare - spiega Gonaria Porqueddu, tra le promotrici - un gesto inqualificabile contro un ragazzo perbene e laborioso. Auspichiamo che tanti facciano la loro parte». mentre gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l’accaduto, è grande il tam tam per aiutare il giovane.

RIPRODUZIONE RISERVATA