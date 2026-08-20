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Quartucciu.
21 agosto 2026 alle 00:36

Raccolta fondi inesistente, false disabili nei guai 

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Fingevano di essere ipovedenti e diversamente abili per impietosire i passanti e farsi consegnare denaro destinato a un’associazione no-profit inesistente. La trappola è stata sventata dai carabinieri della stazione di Selargius, che hanno denunciato due donne di 30 e 27 anni, entrambe originarie della penisola. L’episodio si è verificato all’ingresso di un centro commerciale di Quartucciu.Un uomo, vittima del singolare raggiro, si è poi reso conto dell’inganno, denunciando tutto ai carabinieri di Quartu. Il tempestivo intervento dei militari, che erano impegnati in un servizio di pattugliamento nel territorio, ha permesso di rintracciare e identificare le due donne che, a seguito di un immediato controllo, sono state trovate in possesso di diversi moduli per la raccolta firme, sui quali erano già annotate donazioni per varie centinaia di euro. ( r.s. )

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