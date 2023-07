Raccolta fondi in tempi record per curare la cagnolina Gaia 

La somma necessaria per la visita di Gaia, una cagnetta adottata dalle volontarie del Randagino di Serramanna, è stata raggiunta a tempo di record. Una mobilitazione generale che consentire di effettuare l’esame endoscopico e renderà più facile la strada per la possibile guarigione della meticcia.

«Amici, abbiamo bisogno del vostro aiuto per curare la dolcissima Gaia, la cagnetta del “cementato”. Non sta bene e non si riesce a capire la causa della sua tosse e del naso che cola. Ha bisogno di fare una endoscopia e il costo dell’esame è di 500 euro. Vi chiediamo col cuore in mano di aiutarci, anche con una piccolissima donazione», questo il testo dell’appello comparso tre giorni fa sulla pagina facebook delle volontarie. La mobilitazione per Gaia è stata rapidissima e nel giro di due giorni sono state decine le donazioni su Gofundme (una piattaforma di raccolta fondi online), rendendo possibile l’esame endoscopico per la cagnetta. Le volontarie dell’associazione animalista che da anni si prende cura di decine di cani abbandonati o maltrattati tirano un sospiro di sollievo. «Ringraziamo con tutto il cuore tutti coloro che hanno donato. Siamo riuscite a far fare l'endoscopia a Gaia e ora attendiamo il risultato dell’esame», si legge sui social. Ma la presidente del Randagino Marcella Ortu al telefono aggiunge: «Gaia ora è in stallo. L’abbiamo fatta sterilizzare e speriamo di trovare una famiglia che la adotti presto». ( ig. pil. )

