Ussana.
13 febbraio 2026 alle 00:36

Raccolta fondi in ricordo di “Paso” 

Oltre quattro mila euro raccolti in poche ore per trasformare il dolore in memoria concreta. I giovani di Ussana hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i progetti dedicati a Paolo Accossu, il 19enne morto sabato scorso nel tragico incidente lungo la Provinciale 9 in direzione Sestu. Tra le iniziative in programma ci sono la realizzazione di un murales e un memorial per ricordare “Paso” — così lo chiamavano gli amici — attraverso momenti di condivisione e partecipazione. Un’iniziativa nata per trasformare il ricordo in un segno visibile e duraturo nel paese.

«I genitori e la sorella di Paolo sono a conoscenza della nostra iniziativa e sono contenti di quello che stiamo facendo per ricordarlo con positività», dichiarano gli organizzatori.

La richiesta di sostegno è stata lanciata sui social e ha trovato subito ampia risposta, infatti più di duecento persone hanno già contribuito alla raccolta. «In questi giorni avete testimoniato condivisione nella tragedia e un puro supporto emotivo. Penso che la vostra presenza e solidarietà nei confronti di chi sta vivendo un lutto sia da premiare» si legge tra i commenti sotto il post condiviso dai ragazzi sul gruppo Facebook “Sei di Ussana se…”. (y. m.)

