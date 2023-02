Raccolta fondi con la cucina dei nuragici 

Un tuffo nel passato per raccogliere fondi per acquistare gli arredi della futura cucina dell’oratorio di San Luca. Si chiama “La cucina nuragica” l’iniziativa prevista giovedì 2 marzo alle 19 nell’oratorio di San Luca in via Nora a Margine Rosso.

All’incontro parteciperanno Nicola Dessì, archeologo specializzato nel settore della preistoria e della civiltà nuragica, e Pierluigi Montalbano, divulgatore scientifico di archeologia e presidente dell’associazione culturale Honebu. Al termine della serata ci sarà una degustazione di piatti nuragici. L’oratorio di San Luca è parte integrante della comunità di Margine Rosso e come aveva spiegato il parroco don Davide Collu, «riguarda non solo bambini e i ragazzi ma anche gli adulti. Diventa un luogo di aggregazione delle famiglie». Perché la parola d’ordine in questa parrocchia che riunisce circa 7000 fedeli è stare insieme. Giovani, anziani, adulti e bambini che socializzano.

