Raccolta fondi a favore di Emergency 

«È stata una serata comunitaria bellissima che sul filo sottile della storia ci ha portato dal racconto della “Sarda Rivoluzione", guidata da Giovani Maria Angioy e coraggiosi compagni, alla cruda testimonianza del nostro presente di guerra e oppressione, atroce, triste, sconfortante, nella Palestina dilaniata, nella Gaza massacrata». Il sindaco di Sarule, Maurizio Sirca, commenta così l’iniziativa che sabato sera si è svolta in piazza Don Giuseppe Soro per dire no alla guerra e raccogliere fondi a sostegno di Emergency. La somma raggiunta è di oltre 4 mila euro. L’evento, che ha coinvolto anche la presidente della Regione, Alessandra Todde, e il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, e altri amministratori locali, è stato voluto dalle associazioni del paese, laiche e religiose.

Fra qualche giorno in Consiglio comunale approderà la mozione “Due popoli, due Stati”.

