Raccolta firme, successo a Cagliari e Sassari 

I comitati non si fermano. Ieri quelli di Uta, Sarcidano e Nuoro hanno animato i banchetti in via Garibaldi a Cagliari per la raccolta delle firme per la Pratobello 24.

Hanno spiegato ai passanti i motivi della protesta, riuscendo a raccogliere, alla presenza dell’avvocata Stefania Murru, 480 sottoscrizioni.

Grande coinvolgimento sui motivi della protesta anche ieri a Orosei, dove era attivo il banchetto a cura dei comitati di Nuoro e della Gallura. Prima della raccolta si è tenuta un’assemblea informativa alla presenza di alcuni legali.

Ieri mattina, successo nella raccolta a Sassari, dove sono stati installati dei banchetti nell’emiciclo Garibaldi. Mentre venerdì sera la i banchetti erano attivi nel mercatino di Li Punti, nella piazzetta tra via Walter Pasella e via Celestino Manunta.

A Su Planu, frazione di Selargius, domani, dalle 9 alle 12 sarà possibile firmare per la Pratobello 24 negli uffici del Comune nel quartiere.

