Raccolta firme dei residenti: «Più sicurezza in via Cagliari» 

Ben sessanta firme, quelle dei residenti tra via Cagliari, via Botticelli e via Molinari, a Sestu. Con una petizione consegnata al Comune chiedono una migliore illuminazione e l’installazione di dossi o attraversamenti pedonali rialzati.

«Intendiamo segnalare la mancanza di illuminazione pubblica, che sta creando parecchi disagi da diverso tempo. Inoltre sono meno visibili le strisce pedonali, con un grande problema di sicurezza per i pedoni». Dopo il tragico incidente in cui il 16 marzo ha perso la vita il 19enne Yuri Loi, in tanti hanno denunciato che in questa zona si corre troppo, anche se ci sono diversi incroci, senza contare diversi lampioni guasti e le strisce poco visibili. Così gli abitanti si sono riuniti per denunciare il problema. Ma novità sono in arrivo: «Abbiamo già fatto due sopralluoghi con i tecnici del Comune e del gestore dell'impianto di illuminazione pubblica per l'adeguamento di quei punti luce», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita, «c'è da dire che già dalla loro installazione oltre dieci anni fa avevamo notato che la capacità illuminante era insufficiente. Siamo in attesa del preventivo per la sostituzione dei corpi illuminanti che dovrebbe arrivare a brevissimo. Per quanto riguarda invece i dossi richiesti, il corpo della Polizia Locale ha stilato un elenco di punti sensibili tra cui c'è anche il tratto della via Cagliari ricompreso tra via Botticelli e via Molinari in cui potrebbe essere installato un attraversamento pedonale rialzato. Ma si sta cercando di reperire le risorse». (g.l.p.)

