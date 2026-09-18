Raccolta firme contro i disagi nelle scuole 

Duecento firme in due ore. La mobilitazione delle famiglie va oltre la protesta sui disagi per l’assenza del pre e il post accoglienza e del doposcuola, sulla mensa che ancora non c’è. L’assurdo è che le domande scadevano il 16 settembre, in concomitanza con l’avvio delle lezioni. A denunciarlo è una mamma dell’istituto Calamida. «Perché l’attività a scuola inizia regolarmente, invece i servizi di accoglienza e doposcuola no? I locali dell’ex asilo Cif che il Comune non riesce ad ottenere indietro nonostante un’ordinanza di sgombero del 2025 sono anche dotati di una cucina funzionante», spiega la donna. La domanda arriva il giorno in cui c’è chi raccoglie le firme e il presidente della commissione consiliare Pubblica istruzione, Matteo Cicalò, in sintonia con la vice Francesca De Ambrosis, convoca per giovedì la l’organo consiliare.

Tutti in commissione

Matteo Cicalò, appena venuto a conoscenza del problema, interviene. «Sul tema ho già convocato una commissione urgente, in accordo con la vicepresidente Francesca De Ambrosis, perché la priorità è tutelare le famiglie. Dobbiamo adeguare i servizi pre e post scuola alla vita sociale delle famiglie del 2026», dice. Sull’assenza del servizio mensa, Cicalò afferma: «Ci informeremo immediatamente anche su quello». Nel mentre sono già partite le convocazioni e in commissione saranno auditi, oltre all’assessore, anche i dirigenti degli istituti comprensivi cittadini, invitati alla partecipazione, così come le associazioni che in città offrono i servizi extrascolastici. «Vogliamo dare voce e soluzioni ai problemi delle mamme - afferma la De Ambrosis -, ho condiviso l’iniziativa del presidente con assoluta forza». Tra i problemi segnalati, anche lo spostamento di tre classi medie di San Pietro alle elementari perché un bagno non è ancora pronto, e la chiusura della cucina nell’asilo di via Trento. La commissione è chiamata a fare valutazioni e analisi dell’impatto dei servizi pre e post orario scolastico sulle famiglie, e analizzerà le proposte di miglioramento.

Sgombero mai eseguito

Sulla polemica scoppiata dopo le proteste delle mamme, pesa l’assenza di uno spazio adeguato a causa del mancato ritorno in possesso dell’ex asilo Cif. I locali individuati dal Comune e messi a disposizione da Area, come annunciato dall’assessore Domenico Cabula, per il doposcuola «non sono idonei»: così denuncia Pierluigi Saiu. Quelli del Cif lo sarebbero, e nel maggio del 2025, oltre un anno fa, era stata la dirigente del Patrimonio, Maria Cristina Murdeu, a inviare alla polizia locale l’ordinanza di sgombero 183 chiedendo di eseguirla in 15 giorni. I locali, lasciati senza attività scolastica dal Cif nel 2023, sono occupati abusivamente: nel 2024 la polizia locale segnalava che l’immobile «veniva utilizzato da una corale polifonica per le prove serali». Ma lo sgombero non è mai stato eseguito.

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