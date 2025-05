Raccolta e scambio di volumi 

Dopo il successo dello scorso novembre, torna “Libri a tempo”, evento dedicato agli amanti della lettura e della cultura promosso dal Comune in collaborazione con la Fondazione Oristano, il Centro di documentazione sulla Sartiglia e la biblioteca con la gestione delle cooperative “Studio e progetto 2” e “La Lettura”. La manifestazione si articolerà in due giornate: la prima sabato 10 in biblioteca, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, per la raccolta dei libri: chiunque potrà consegnare testi di narrativa, graphic novel, libri per bambini, saggistica, cataloghi d'arte e fotografia. Sabato 17, sempre in biblioteca e negli stessi orari, i volumi raccolti saranno a disposizione di tutti e potranno essere presi in un arco di tempo di 5 minuti, pagando una quota di 10 euro. Un’opportunità unica per immergersi nel piacere della lettura e arricchire le proprie librerie con nuove storie, idee e conoscenze. «Partecipare a Libri a tempo - osservano gli organizzatori - non sarà solo un'occasione per trovare nuovi tesori letterari, ma anche per sostenere la cultura». Il ricavato sarà utilizzato per eventi culturali. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA