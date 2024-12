Raccolta doni, gli studenti in prima linea 

La catena della solidarietà parte dal liceo Pitagora di Selargius. Da alcuni giorni gli studenti di via Primo Maggio hanno promosso - insieme ai loro insegnati, fra cui il docente Danilo Littarru - una raccolta di generi alimentari da donare alle famiglie più bisognose: confezioni di pasta, biscotti, latte e cibo in scatola a lunga conservazione, destinati al Miracolo di Natale in programma domani in piazza Maria Vergine Assunta.

«I ragazzi hanno dimostrato e continuano a mostrare grande sensibilità verso chi si trova in difficoltà, e questo non può che farci piacere», il commento dell’insegnante. Soddisfatta anche l’assessora alle Politiche giovanili del Comune, Rita Ragatzu: «Una collaborazione ormai consolidata con gli studenti del liceo Pitagora che già lo scorso anno hanno partecipato attivamente alla manifestazione di solidarietà», dice l’esponente della Giunta: «vedere le nuove generazioni impegnate nel mondo del volontariato è motivo di orgoglio per tutta la comunità selargina».

