Raccolta differenziata, via ai nuovi servizi 

Via a Serramanna al nuovo servizio per il ritiro porta a porta dei pannolini per neonati e pannoloni. Il nuovo servizio è introdotto nell’ambito del nuovo appalto di igiene urbana messo a punto dall’Unione dei Comuni Terre del Campidano.

«Per salvaguardare la qualità della raccolta differenziata e proseguire in una graduale e costante diminuzione del secco indifferenziato è importante che i rifiuti igienici assorbenti come pannolini, pannoloni, traverse e assorbenti, siano smaltiti attivando il servizio di ritiro dedicato a domicilio. Per far fronte alle esigenze di alcune categorie sensibili: neonati, anziani e degenti, è stato introdotto un servizio di raccolta dedicato esclusivamente ai rifiuti igienici assorbenti, come appunto pannolini e pannoloni, totalmente gratuito per gli utenti», si legge nella nota pubblicata sul sito web del Comune di Serramanna.

Gli utenti che dovessero avere la necessità di smaltire pannolini per bambini o pannoloni per anziani, possono usufruire di tre ritiri settimanali: martedì, giovedì e sabato. Il servizio è su richiesta (per l’attivazione è necessario telefonare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, alla società Formula Ambiente al numero 800 774 711) e non prevede costi aggiuntivi per l’utente.

RIPRODUZIONE RISERVATA