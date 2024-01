Raccolta differenziata, un’app per calendari e informazioni 

Ecoinfo Econord è l’app, innovativa e gratuita, pensata per aiutare i cittadini e le utenze non domestiche nella corretta gestione dei propri rifiuti del Comune di Sanluri e dei paesi della Marmilla.

In un periodo in cui si parla tanto di emergenza rifiuti, la raccolta differenziata è lo strumento immediato, per il singolo cittadino, per dare il proprio contributo alla causa ambientale. Ciascuno potrà avere a portata di smartphone tutte le informazioni utili a migliorare la raccolta differenziata del porta a porta. Nello specifico sarà informato sui calendari da rispettare per il ritiro del prodotto, sulle aree ecologiche disponibili con date e orari di apertura, come smistare il rifiuto in maniera corretta. Una volta scaricata nel proprio telefono, occorre selezionare il Comune di appartenenza e si potrà anche inoltrare segnalazioni al gestore del servizio direttamente dall’applicazione.

«Un’app che ricorda dove, come e quando gettare i rifiuti – dice l’assessore all’ambiente, Franco Nurra - ha l’obiettivo di porre fine alle cattive abitudini di disfarsi dei rifiuti senza rispettare le regole. Rinnovo l’appello: rispettate il calendario e ricordate che i cestini delle piazze e delle strade, non sono una pattumiera». (s. r.)

