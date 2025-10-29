VaiOnline
Giba.
30 ottobre 2025 alle 00:16

Raccolta differenziata, servizio per sette Comuni 

Al via da lunedì 3 novembre il nuovo servizio di raccolta della nettezza urbana.

Si tratta di un appalto nuovo voluto dall’Unione dei Comuni del Basso Sulcis, che comprende sette comuni del territorio.

I Comuni che rientrano nel nuovo servizio sono Giba, Masainas, Tratalias, Villaperuccio, Perdaxius, Piscinas e Nuxis. L’appalto è stato vinto dalla ditta Cosir, e avrà una durata di 5 anni . «È un altra vittoria del’Unione di cui sono presidente - dice Andrea Pisanu, sindaco di Giba – Il tutto grazie al supporto dei sindaci dei Comuni aderenti. Siamo riusciti a realizzare questo nuovo servizio accorpato, realizzando quella che e la funzione stessa dell’Unione». Il nuovo servizio prevede la differenziazione tra le utenze domestiche e quelle commerciali con due diversi calendari, che proprio in questi giorni sono in fase di distribuzione in forma cartacea presso le utenze private e commerciali. «Chiediamo di fare molta attenzione al calendario - prosegue Pisanu – visto che ci saranno delle variazioni delle giornate di raccolta. Ricordo che i calendari sono disponibili anche online sulle pagine social dei comuni e sul portale cosi». Per facilitare il servizio sono state realizzati due raggruppamenti di Comuni. Soddisfatto anche il sindaco di Perdaxius Gianluigi Loru: «Dopo anni di proroghe finalmente siamo riusciti ad andare in appalto . Daremo dei nuovi servizi come l'apertura di un ecocentro comunale. Si tratta di un nuovo servizio per il nostro paese».

