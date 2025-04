Raccolta differenziata, regolamento per l’ecocentro 

Raccolta differenziata in primo piano nell’ultimo Consiglio comunale. Le forze politiche sono state chiamate a deliberare su alcuni punti che riguardano il servizio portato avanti in modo associato con gli altri centri dell’Unione dei Comuni del Barigadu: Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo e Ula Tirso oltre ad Ardauli.

Con l’astensione del gruppo di minoranza l’assemblea civica ha approvato lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito all’Unione del Barigadu dell’ecocentro del Comune di Ardauli nella zona Pip. L’aula ha quindi esaminato e approvato il regolamento, diciassette articoli, per il funzionamento dell’ecocentro. Prima di procedere con la votazione la minoranza, che poi anche su questo ha optato per l’astensione, ha chiesto alcuni chiarimenti. In particolare Roberto Putzolu ha chiesto delucidazioni sui costi di gestione, i giorni e gli orari di apertura. La sindaca Tina Fadda ha spiegato che l’importo complessivo viene ripartito dall’Unione dei Comuni e che i costi sono stati ripartiti in modo tale da non farli ricadere sui cittadini. Quindi la prima cittadina ha precisato: «Assieme all’Unione si stanno riadeguando le giornate di apertura». Astensione della minoranza anche su alcune variazioni al bilancio rese necessarie per riattivare dei pozzi vicino al campetto e nella fonte in località “S’Anzelu Usai”.

