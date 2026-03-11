Raccolta differenziata, nessuno è più bravo in Sardegna 

I cittadini di Villaputzu sono i più bravi in Sardegna a differenziare i rifiuti. Per questo nei giorni scorsi Legambiente ha consegnato un importante riconoscimento all’amministrazione comunale. In base al monitoraggio effettuato nel 2024, anno di riferimento, è stata infatti registrata una media dell’89,3 per cento di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti: un dato che colloca Villaputzu al primo posto, poco sopra Sedilo (89,2) e Palau (88). Per trovare un altro Comune del Sarrabus occorre scendere di parecchie posizioni: in una soglia dove l’80% è considerato comunque un ottimo risultato Muravera è al 79,9 mentre Castiadas al 79,4 (rispettivamente al 25esimo e 29esimo posto nella classifica dei Comuni costieri).

Nel 2025 a Villaputzu il dato è stato migliorato, durante alcuni mesi è stata persino superata la percentuale del 90%. «Un traguardo importante», sottolinea il sindaco Sandro Porcu, «reso possibile dal lavoro di squadra tra gli uffici e il servizio di raccolta differenziata e, soprattutto, grazie all’impegno dei cittadini». Prossimo obiettivo, «ridurre le tariffe della Tari, siamo sulla buona strada anche perché ormai siamo partiti con la tariffa puntuale».Una richiesta, la riduzione delle tariffe, arrivata anche dalla minoranza. «Un bel traguardo», ha detto il capogruppo Mimmo Solina, «e complimenti ai cittadini. Che adesso si aspettano di pagare un po’ meno». ( g.a.)

