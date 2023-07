Raccolta differenziata nell’agro: i residenti la snobbano (per ora) 

Sacchi di spazzatura abbandonati sotto un albero. Un mastello rovesciato probabilmente da qualche animale ma, ciò che più sorprende, pochissimi conferimenti all’isola ecologica mobile. Il nuovo servizio di raccolta differenziata per gli abitanti dell’agro di Dolianova parte male: nella zona di Monti Nou, su 17 famiglie residenti, solo 5 hanno consegnato i loro rifiuti agli operai della Cosir arrivati puntali alle 7.30 per la raccolta programmata. Ancora peggio a San Giorgio dove, su 27 utenze, si è registrato un solo conferimento.

Non nasconde la delusione l’assessora al Decoro urbano Annarita Agus. Per superare le difficoltà nel conferimento nelle zone dove non arriva il servizio porta a porta servirà ancora del tempo. «Siamo sorpresi - commenta Agus - abbiamo avvisato per tempo i residenti attraverso comunicati sul sito istituzionale del Comune e cartelli a vista nei luoghi indicati per la raccolta. A questo punto pensiamo di contattare uno per uno gli utenti che risiedono a San Giorgio e Monti Nou».

Bisognerà ora capire se si sia trattato solo di un difetto di comunicazione o se le ragioni siano invece altre. Alcuni residenti, nei giorni scorsi hanno segnalato la difficoltà a conferire in un orario prestabilito per un solo giorno alla settimana. Una previsione troppo limitante per chi lavora tutta la settimana e non riesce a far coincidere gli orari. «Serve una messa a punto - sottolinea l’assessora Agus - il nostro obiettivo è garantire un servizio efficiente nell’agro». (c. z.)

