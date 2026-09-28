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Via Eleonora d’Arborea.
29 settembre 2026 alle 00:26

Raccolta differenziata, mastelli introvabili 

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Mastelli introvabili. Qualche disagio negli ultimi giorni per i cittadini di Oristano che si rivolgono all’Ecopoint di via Eleonora d’Arborea gestito da Formula Ambiente, la società che cura il servizio di raccolta rifiuti nel capoluogo.

Venerdì – in base a quanto riferito dall’impiegato allo sportello – la consegna dei bidoni che devono essere utilizzati per la differenziazione dei rifiuti è stata impedita da un aggiornamento informatico al sistema che non consentiva di caricare sul database le nuove utenze. Impossibile anche ottenere le buste per la raccolta di plastica, umido e secco. meglio tornare dopo il weekend.

Ieri, tuttavia, un nuovo problema: in ufficio non c’erano mastelli disponibili: «Speriamo che arrivino entro la settimana». Il disguido non è una novità. Qualche settimana fa un residente del centro storico che aveva necessità di sostituire il vecchio bidone utilizzato per la raccolta del vetro ormai rotto è uscito dall’Ecopoint a mani vuote. A segnalare che il mastello non è più utilizzabile deve essere l’operatore incaricato del ritiro dei rifiuti. Qualora questo non provveda a segnalarlo, non resta che accontentarsi del vecchio bidone. ( m. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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