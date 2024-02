Raccolta differenziata, l’Isola al top 

La Città Metropolitana di Cagliari e la Provincia di Oristano sono le sole, in Sardegna ad aver superato il 65% di raccolta differenziata in tutti i comuni.Tra i capoluoghi, Cagliari con il 74,5% di differenziata smaltisce 120 chili per abitante; Nuoro con l’83,9% ne smaltisce 69,2; Oristano con l’80,6% 99,6; Sassari con il 61,6%189,2; Carbonia con il 76,5% 105,8.

Balzo dell’Isola

Grazie a questi dati la Sardegna dall'ultimo posto fra le regioni italiane come percentuale di raccolta differenziata vent'anni fa al secondo di oggi, dietro al Veneto. Sono i dati del 2022, raccolti dall'Arpa Sardegna, presentati durante la sesta edizione dell'EcoForum Sardegna “Economia circolare - Lavori in corso”. L'Isola è al 75,8% di raccolta differenziata, rispetto al 74,9% del 2021: meglio solo il Veneto, 76,2%, la media nazionale è del 65,2%. «Un risultato straordinario che va sempre rimarcato», ha detto il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, nella conferenza ieri al Parco di Molentargius-Saline. «Sono percentuali che superano diversi länder della Germania, da top mondiale. È costato diversa fatica, ma la rivoluzione è innescata e ci sentiamo anche noi attori del cambiamento».

In Sardegna nel 2022 sono state prodotte 728.425 tonnellate di rifiuti urbani, in calo dai 746.912 del 2021, con una produzione media per cittadino di 462,5 chili. Come raccolta differenziata, l'Isola è a 552.580 tonnellate dalle 560.210 dell'anno precedente.

«Bisogna completare l'opera», prosegue Ciafani. «C'è da azzerare la forbice tra differenziata e riciclo. Poi bisogna utilizzare un nuovo criterio di premialità: i più bravi devono essere premiati rispetto agli altri. E bisogna completare l'impiantistica. Spero che, con modalità diverse e non in vent'anni, la stessa cosa possa avvenire sul fronte dell'energia: la lotta alla crisi climatica va fatta in fretta», conclude Ciafani.

L’Ecoforum

All'EcoForum premiati i comuni sardi Rifiuti Free, con raccolta differenziata almeno del 65% e che smaltiscono meno di 75 chili per abitante annui: sono 202, il 53,6% del totale, la maggior parte sotto 5.000 abitanti e col caso virtuoso di Nuoro, primo capoluogo di provincia dell'Isola e l'unico fuori dal Nord Est. Con loro anche 18 comuni Ricicloni Costieri, premiati riconoscendo le difficoltà sullo smaltimento date dai flussi turistici, 8 comuni Ricicloni non Costieri, che hanno raggiunto l'80% di raccolta differenziata, e una menzione speciale al Cagliari Calcio per l'impegno per una sensibilità ambientale collettiva e attiva. «Sono numeri interessanti», spiega Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna. «Le prospettive sono di una migliore qualità dei rifiuti, ma non basta la raccolta differenziata: dobbiamo anche ridurre la quantità. A Cagliari, prima città metropolitana d'Italia con oltre il 75% di differenziata, la crescita è evidente: si partiva dal 28% del 2018. Ma si può ancora migliorare».

