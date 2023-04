Raccolta differenziata, limitati i conferimenti nel giorno di Pasquetta  

In tanti chiedono che il servizio sia effettuato soltanto in determinati giorni e in determinati orari, tanto più che viene portato avanti con le auto parcheggiate da un lato dall’altro delle strade.

E proseguono anche le proteste dei residenti costretti a trascorrere notti insonni a causa del passaggio dei mezzi per la pulizia. In alcuni quartieri infatti passano anche tre volte tra la mezzanotte e le cinque del mattino successivo tenendo svegli gli abitanti.

Per questo i cittadini dovranno evitare di mettere fuori dalle case buste e bidoni che non rientrano nelle tipologie di raccolta previste per evitare di ingombrare strade e marciapiedi. A non fermarsi invece è lo spazzamento delle strade che prosegue anche nel giorno di Pasqua.

Cambia il calendario della raccolta differenziata nei giorni di festa.

Domenica, a Pasqua, si ferma il porta a porta mentre il lunedì di Pasquetta sarà garantito il ritiro di umido e secco nelle zone dove previsto dal calendario. Il ritiro di plastica, vetro e carta - dove previsto - slitta invece alla settimana successiva.

Intanto hanno preso il via lunedì i controlli sull’utilizzo dei vecchi mastelli nelle zone Azzurra e Marrone, che comprendono le abitazioni del litorale lato mare e lato collina.

Anche in questo caso tutti i vecchi contenitori senza il chip verranno eliminati. Le buste non conformi vengono poi contrassegnate con un bollino in attesa dei controlli della vigilanza ambientale.

