Raccolta differenziata: le regole 

Ecocentri operativi nei paesi del Guilcier. In questi giorni è stata comunicata la tipologia di rifiuti che si può conferire a seconda del paese in cui si trovano i centri di raccolta intercomunali, a servizio dell’Unione dei Comuni del Guilcier.

Ad Abbasanta possono essere conferiti rifiuti ingombranti in legno (mobili senza parti metalliche, in vetro, etc.., assi in legno, pezzi di truciolare, di compensato, pallet, porte e finestre senza vetri o parti metalliche), plastica dura (ad esempio tavoli, sedie, bacinelle, stendini, secchi, ,contenitori in plastica che hanno contenuto vernici o pitture). Ed ancora ingombranti misti come materassi, divani (senza il ferro), poltrone, assi da stiro, giocattoli multimateriali, etc.

Anche all’ecocentro di Paulilatino si possono conferire queste tipologie di rifiuti. Ad Aidomaggiore invece possibilità di portare solo ingombranti misti. Infine a Boroneddu possono essere portati solo ingombranti in legno.

Per avere ulteriori informazioni si può contattare il numero verde 800069960 o il numero di rete fissa 070/684415 il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì e il sabato dalle 9 alle 14. Possibile inviare inoltre una mail all’indirizzo info@cosir.org.