Raccolta differenziata, la città ancora al top 

Monserrato cala il tris e si conferma per la terza volta consecutiva ai vertici nazionali della gestione dei rifiuti. Nella 23esima edizione di "Comuni Ricicloni", la storica iniziativa promossa da Legambiente, la città ha conquistato il primo posto nella categoria dei centri oltre i 15.000 abitanti. Secondo il dossier 2026, presentato a Roma durante l’Ecoforum, la città ha raggiunto la cifra record dell’81,4% di differenziata, con appena 72,9 chili di secco residuo all’anno per cittadino. Un successo condiviso con Gesenu, la società che ha in appalto la gestione dei rifiuti.

«Siamo onorati di ricevere questo premio per il terzo anno di fila – dichiara soddisfatto il sindaco Tomaso Locci –. È un titolo che dà merito al grande impegno dei nostri uffici, della Gesenu e dei suoi operatori, ma il plauso più grande va alla comunità: i nostri cittadini hanno imparato da tempo a riciclare in modo virtuoso».Un traguardo frutto di una programmazione a lungo termine, come sottolinea il primo cittadino ringraziando la Giunta, la maggioranza e l’assessore all'Ambiente Saverio De Roma: «Questo risultato arriva da lontano. Siamo tra le pochissime realtà in Sardegna, appena quattro, ad aver introdotto la tariffazione puntuale».

Locci rimarca poi un dettaglio: «Abbiamo ottenuto il primato senza un ecocentro. La struttura verrà realizzata entro fine anno e ci permetterà di migliorare il servizio e puntare ad abbassare la Tari. Per ora siamo riusciti a non aumentarla e l'obiettivo è mantenerla costante anche quest’anno».

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