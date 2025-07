Raccolta differenziata, incontro pubblico su regole e tariffe 

È stata la grande novità del 2024 nella gestione della raccolta differenziata, e la città si è dimostrata virtuosa. Ma le regole più stringenti della nuova tariffa puntuale sui rifiuti non sono ancora chiare a tutti. Per questo martedì prossimo alle 19.30 è in programma ai giardini di via del Redentore un incontro informativo, a cui parteciperanno i rappresentanti del Comune e del gestore del servizio, Gesenu. Obiettivo: chiarire ogni dubbio sul funzionamento della tariffa e conoscere meglio il servizio di raccolta rifiuti. Interverranno il sindaco Tomaso Locci, l’assessore all’Igiene urbana Saverio De Roma, la responsabile dell’Ufficio Tari Gesenu Annalisa Maccarelli e il responsabile Cantiere Francesco Mearini. Sono ancora pochissime, sull’Isola, le città che hanno aderito alla tariffa puntuale, incoraggiata dalle direttive regionali, nazionali ed europee. Tra queste c’è Monserrato, giudicata matura grazie anche alle percentuali da record di rifiuti riciclati. Il sistema di calcolo della tassa tiene infatti conto della quantità effettiva di rifiuto indifferenziato prodotto da ogni utenza. In breve, chi ne produce meno paga meno, incentivando la corretta differenziazione.

d.l.