Raccolta differenziata, il sondaggio di Gesenu 

Gesenu, l’azienda che un anno e mezzo gestisce l’appalto dei rifiuti in città, vuole sapere cosa ne pensano i monserratini del servizio finora garantito. Lo fa con un sondaggio online al quale tutti possono dire la loro, in forma totalmente anonima. «Il servizio di raccolta differenziata è di tuo gradimento? Cosa possiamo ottimizzare per renderlo ancora più funzionale?», domanda la ditta. L’anno scorso in tanti si erano lamentati di aspetti poco chiari. Il sondaggio è disponibile sul sito di Gesenu.

