Raccolta differenziata, ecco le nuove regole 

Nei Comuni dell’Unione del Gerrei è tempo di novità per la raccolta differenziata. Dal 1 marzo 2025 scattano nuove regole, con l’introduzione di un mastello grigio dotato di codice a barre per il secco residuo e un calendario aggiornato per le diverse tipologie di rifiuti. Il mastello grigio sarà l’unico contenitore valido per il secco residuo: chi continuerà a usare i vecchi bidoni si vedrà rifiutare il ritiro. Ogni mastello è abbinato all’utenza e permetterà di tracciare il numero di svuotamenti, incentivando così una corretta gestione dei rifiuti. Anche il calendario delle raccolte subisce qualche modifica: l’umido verrà ritirato il martedì e il sabato, e il giovedì nei mesi più caldi (da aprile a novembre); il vetro e i barattoli saranno raccolti in un unico giorno per tutti i Comuni, il giovedì.

Per agevolare la distribuzione, sono stati organizzati punti di consegna nei vari Comuni, attivi per due settimane a partire dal 3 marzo 2025. Chi non potrà ritirare il proprio kit personalmente, potrà delegare un familiare compilando l’apposito modulo consegnato con l’avviso. Gli operatori controlleranno visivamente il corretto utilizzo dei nuovi kit e la qualità del rifiuto conferito: se nel secco residuo verranno trovati materiali riciclabili, verranno fornite segnalazioni agli utenti per un miglior conferimento. L’obiettivo è migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre la quantità di rifiuti non riciclabili. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ucgerreisostenibile.it o tramite il numero verde 800-919166.

