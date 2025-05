Raccolta differenziata dei rifiuti: «Pronti per il nuovo appalto» 

Non cambia rispetto al 2024 il Piano economico finanziario (Pef) della Tari 2025. «L’autorità Arera - ha spiegato in consiglio comunale l’assessora all’Igiene Ambientale Maria Elena Lusci - ha previsto la possibilità di revisione del Pef ma il nostro è già adeguato al fabbisogno dell’ente. Si prospetta quindi di spendere quanto speso nel 2024 tenendo anche conto dei piccoli aumenti che scattano automaticamente».

Il voto, durante il quale è stato ricordato l’indice di differenziata da tempo fermo al 69 per cento, ha registrato l’unica astensione in minoranza di Anna Maria Di Romano.

Favorevole invece il collega Massimo Ventura pur parlando di «servizio che non migliora» e segnalando «i cestini sempre ricolmi di rifiuti nella piazza don Frongia e nel parco Scarzella e l’attesa di ormai tre anni per il nuovo appalto dei rifiuti».

Riguardo alle criticità l’assessora ha replicato: «Per il nuovo appalto è tutto pronto da tempo ma attendiamo i tempi della Regione alla quale ci siamo affidati per la centrale di committenza necessaria per gestire un appalto di 7 anni da 4,3 milioni di euro. Nei cestini pubblici abbiamo appurato che qualcuno li stia riempiendo con il secco domestico, abbiamo trovato anche una padella e non a caso stiamo approvando i regolamenti per la videosorveglianza e l’installazione di fototrappole».

RIPRODUZIONE RISERVATA