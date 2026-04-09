VaiOnline
Marmilla.
10 aprile 2026 alle 00:28

Raccolta differenziata dei rifiuti, nuovi servizi negli ecocentri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo ecocentro a Las Plassas e nuovi servizi nel punto di raccolta di Gesturi grazie a un finanziamento regionale che consentirà di realizzare una serie di interventi per migliorare l’impianto. Dopo l’installazione di nuove strutture per il conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, infatti è ora possibile conferire anche queste tipologie, prima non consentite. Resta sempre attivo il servizio di raccolta a domicilio con le consuete modalità anche per i i rifiuti ingombranti ricadenti in queste categorie. Da qualche anno, in Marmilla gli ecocentri sono gestiti in maniera condivisa tra i comuni dell’Unione per offrire ai cittadini un servizio ancora più efficiente. In quest’ottica, a Las Plassas, sarà realizzato un altro ecocentro, destinato a migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio. Il progetto è stato recentemente approvato. La realizzazione è garantita grazie a un finanziamento da 80 mila euro dalla Regione. L’intervento prevede la realizzazione di un centro di raccolta moderno e funzionale, conforme agli strumenti urbanistici. Include lavori, sicurezza, manutenzione e pianificazione dettagliata, con l’obiettivo di favorire la raccolta differenziata e la tutela ambientale.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
Il focus

Ancora bombe sul Libano e Hormuz rimane chiuso

Altro attacco dell’Idf, Trump chiede a Netanyahu di fermarsi 
La tragedia

Ucciso dal figlio con un cacciavite

Il delitto a Bosa: Paolo Pinna è accusato dell’omicidio del babbo Giuseppe 
Mariella Careddu
Trasferimento da completare entro dieci giorni. Preoccupa l’accessibilità della vecchia struttura lasciata nel 2017

Ospedale di comunità: via il centro vaccinale

L’Asl di Cagliari cambia le attività del Binaghi: gli ambulatori tornano in piazza De Gasperi ma è polemica  
Alessandra Ragas
La conferenza.

Gallura pronta allo sciopero

Andrea Busia
Intervista

«L’insularità non può penalizzare la sanità sarda»

Orazio Schillaci: «Ci sono Regioni più performanti, altre meno. Noi aiutiamo quelle in difficoltà» 
Roberto Murgia