Raccolta differenziata dei rifiuti, nuovi servizi negli ecocentri 

Un nuovo ecocentro a Las Plassas e nuovi servizi nel punto di raccolta di Gesturi grazie a un finanziamento regionale che consentirà di realizzare una serie di interventi per migliorare l’impianto. Dopo l’installazione di nuove strutture per il conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, infatti è ora possibile conferire anche queste tipologie, prima non consentite. Resta sempre attivo il servizio di raccolta a domicilio con le consuete modalità anche per i i rifiuti ingombranti ricadenti in queste categorie. Da qualche anno, in Marmilla gli ecocentri sono gestiti in maniera condivisa tra i comuni dell’Unione per offrire ai cittadini un servizio ancora più efficiente. In quest’ottica, a Las Plassas, sarà realizzato un altro ecocentro, destinato a migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio. Il progetto è stato recentemente approvato. La realizzazione è garantita grazie a un finanziamento da 80 mila euro dalla Regione. L’intervento prevede la realizzazione di un centro di raccolta moderno e funzionale, conforme agli strumenti urbanistici. Include lavori, sicurezza, manutenzione e pianificazione dettagliata, con l’obiettivo di favorire la raccolta differenziata e la tutela ambientale.