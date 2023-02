Raccolta differenziata da record 

Portoscuso è tra i Comuni ricicloni della Sardegna. Per l’esattezza è risultato il terzo centro costiero dell’Isola per percentuale di raccolta differenziata, con una quota dell’ottantatre per cento di rifiuti differenziati. Un risultato che premia Portoscuso, certificato dall’attestazione di “Comune Riciclone”.

«Il merito è soprattutto dei nostri concittadini che si sono mostrati molto sensibili al tema - dice il sindaco di Portosciso Ignazio Atzori - importante anche il lavoro fatto dalla Cosir. Raggiungere queste quote è importante a livello ambientale, perché maggiore differenziata significa meno rifiuti, ma anche a livello di costi per i cittadini>. Differenziare fa bene all’ambiente e può avere positivi anche sulle tariffe Tari. Di recente è partito a Portoscuso il nuovo calendario della raccolta differenziata. «Per alcuni rifiuti particolari resta la cadenza settimanale - dice il sindaco - ma il senso di un ritiro bisettimanale è proprio quello di far diminuire ulteriormente la quota di indifferenziata». (a. pa.)

